Немолодые супруги из Томска из-за рассеянности не отдали жуликам свои сбережения

Супруги послушно собрали все хранившиеся дома деньги и готовы были ехать к банкомату, чтобы перевести на указанный счет 260 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томская семья пенсионеров по счастливой случайности избежала потери крупной суммы денег. Сбережения у супругов пытались выманить аферисты, сообщила 14 июля прокуратура Томской области.

Сначала 67-летней томичке позвонила незнакомка, назвавшая себя сотрудницей маркетплейса. Она сообщила о поступившей на имя пенсионерки посылке и попросила назвать код из СМС-сообщения. Женщина продиктовала код, после чего ей пришло уведомление о входе в ее аккаунт на портале «Госуслуги». Следом начали звонить другие женщины с угрозами и запугиваниями.

Томичке объявили, что поскольку она сообщила код, на ее имя оформлена доверенность на гражданина вражеского государства и через ее счета обналичивают деньги. Пенсионерку обвинили в предательстве, запретили кому-либо рассказывать о происходящем и рекомендовали задекларировать все имеющиеся сбережения. Аферисты включили в схему обмана мужа женщины. Его по телефону начали убеждать, что все накопления семьи нужно срочно перевести на «безопасный» счет. Супруги послушно собрали все хранившиеся дома деньги и готовы были ехать к банкомату, чтобы перевести на указанный счет 260 тысяч рублей.

Далее началась череда забавных несовпадений, которая в итоге оставила жуликов ни с чем.

Мужу пенсионерки вызвали такси, чтобы он поехал к банкомату, но поездка сорвалась, так как мужчина оставил дома мобильный телефон. Он вернулся домой, ему вызвали новое такси, но на этот раз томич забыл бумажку с номером «безопасного» счета. Как говорится в сообщении прокуратуры, заминка позволила мужу с женой включить здравый смысл. Супруги спросили у телефонных собеседников: «Вы мошенники?». Ответ был таким: «Что за детский сад! Утром созвонимся».

Супруги, осознав, что чуть не лишились накоплений, обратились в полицию.

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