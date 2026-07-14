Мошенники вымогают деньги по статье 159 УК РФ от имени вице-губернатора Томска

Мошенники используют самые разные способы, чтобы обмануть томичей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранительные органы предупреждают о новой схеме мошенничества, подпадающей под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленники рассылают руководителям коммерческих структур региона поддельные обращения от имени заместителя главы региона по внутренней политике Степана Михайлова. Об этом сегодня сообщило ТАСС.

В сообщениях аферистов содержится требование перечислить денежные средства на расчетный счет для закупки товаров первой необходимости якобы в поддержку семей погибших и пропавших без вести военнослужащих. Указанные документы составлены на несуществующем бланке и заверены поддельной подписью, не принадлежащей должностному лицу. Подобные противоправные действия квалифицируются как мошенничество и влекут за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы или крупных штрафов.

Региональные власти призывают граждан и представителей бизнес-сообщества проявлять максимальную бдительность. При получении подобных запросов необходимо немедленно сообщать об этом в полицию для пресечения противоправной деятельности и фиксации нарушений.

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