Суд конфисковал у томича иномарку за нетрезвое вождение

Алкотестер показал алкогольное опьянение водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске вынесен приговор по уголовному делу в отношении 64-летнего мужчины. Томич оказался в суде в связи с повторным эпизодом нетрезвого вождения, сообщила 14 июля прокуратура Томской области.

Осенью 2025 года томич выпил вина и сел за руль своего автомобиля «Опель Корса». Автомобилиста остановили сотрудники Госавтоинспекции, которые с помощью алкотестера зафиксировали алкогольное опьянение водителя.

На месте выяснилось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, в связи с чем был лишен водительских прав. После второй нетрезвой поездки было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил жителя Томска к 80 часам обязательных работ, на год лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Принадлежавший мужчине автомобиль конфискован в доход государства.

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