Теплый и солнечный день ждет в среду томичей. Фото: Марина Лукина

Метеорологи томского ЦГМС уточнили прогноз погоды в Томской области на среду, 15 июля. Ожидается переменная облачность и порывы ветра.

В районах области день пройдет преимущественно без осадков, утром и ночью местами возможен туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью в области составит +10…+15°С, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В Томске осадков также не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный. Ночью температура воздуха составит +11…+13°С, днем столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов.

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