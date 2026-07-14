Метеорологи томского ЦГМС уточнили прогноз погоды в Томской области на среду, 15 июля. Ожидается переменная облачность и порывы ветра.
В районах области день пройдет преимущественно без осадков, утром и ночью местами возможен туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью в области составит +10…+15°С, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.
В Томске осадков также не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный. Ночью температура воздуха составит +11…+13°С, днем столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов.
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