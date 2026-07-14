В Томской области более 1000 человек обратились к врачам после укусов животных

Случаи бешенства среди людей в Томской области не регистрируются более 50 лет Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые 6 месяцев текущего года 1220 человек в Томской области обратились за помощью в медорганизации в связи с укусами, оцарапываниями и ослюнениями животных. Об этом 13 июля сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в 27 случаях люди подверглись от агрессии со стороны диких животных — мышей, крыс, белок, лис и даже медведя. Нескольких томичей во Вьетнаме покусали обезьяны. Большая часть пациентов — 838 — пострадали от укусов собак.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что бешенства у людей не выявлено; более того, случаи бешенства среди людей в Томской области не регистрируются более 50 лет.

Вакцинация от бешенства обязательна для работников служб, которые отлавливают животных; для сотрудников ветеринарных станций, научно-исследовательских институтов и диагностических лабораторий, проводящих исследования на бешенство. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям в 2026 году против бешенства привит 61 человек.

После укуса животных нужно обращаться в центры антирабической помощи. В Томске они расположены в Поликлинике №10, на проспекте Мира,17; в Больнице скорой медицинской помощи №2, на улице Олега Кошевого, 72; в Горбольнице №3, на улице Нахимова, 3 и в Горбольнице №1, на улице Бела Куна, 3.

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