Ветеран СВО из Томска Павел Большаков награжден знаком «Все для Победы!»

Павел Большаков помогает своим боевым товарищам и участникам спецоперации. Фото: ОНФ

Ветеран СВО из Томской области, волонтер, многодетный отец Павел Большаков награжден нагрудным знаком и дипломом «Все для Победы!».

Награду томич получил на форуме Народного фронта. В Москве чествовали жителей разных регионов России, оказывающих поддержку бойцам СВО, — волонтеров, военкоров, изобретателей, медиков, артистов и представителей бизнеса.

В сентябре 2022 года Павел Большаков отправился в зону СВО, стал командиром отделения разведки. Во время службы произошла трагедия — скончалась его супруга. Мужчина вернулся домой и занялся восстановлением и переоборудованием автомобилей для нужд передовой. Машины используются для доставки боеприпасов, для эвакуации раненых.

Ветеран СВО из Томска стал участником программы «Свой бизнес» и открыл автомастерскую. Она работает по уникальному принципу: 15 процентов от каждого заказа идут на нужды фронта. Вместе с другими ветеранами и единомышленниками Павел восстановил и отправил на передовую около 40 единиц техники.

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