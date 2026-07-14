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НовостиОбщество14 июля 2026 3:25

На Оби в Томской области браконьеры выловили 92 экземпляра стерляди

Ущерб оценен в 850 тысяч рублей
Елена Белоусова
Стерлядь — самый мелкий представитель осетровых. Фото: УМВД России по Томской области

Стерлядь — самый мелкий представитель осетровых. Фото: УМВД России по Томской области

В Томской области за незаконный вылов рыбы на Оби задержаны браконьеры. Из реки в Александровском районе было добыто почти 100 экземпляров стерляди, 14 июля сообщила полиция региона.

Задержаны двое жителей Стрежевого, которые рыбачили при помощи сетей из лески. У браконьеров изъяли орудие лова, моторную лодку и саму рыбу. Ущерб, причиненный действиями рыбаков, составил около 850 тысяч рублей. В Сибири разрешена любительская ловля рыбы сетями. Однако сети должны быть зарегистрированы в региональных подразделениях Росрыболовства. На снасть наносится маркировка с указанием владельца.

Возбуждено уголовное дело. В РФ запрещено ловить рыб, занесенных в Красную книгу. Если такая попалась на крючок, ее надо аккуратно освободить и отправить в водоем. Стерлядь занесена в Красную книгу России как «вымирающий вид»

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