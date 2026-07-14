Аферисты обманули томичку при покупке фотоаппарата

С аферистами томичка встретилась на платформе бесплатных объявлений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Новый случай обмана при покупке товаров онлайн зафиксирован в Томской области. В региональном УМВД 14 июля сообщили, что жертвой аферистов стала молодая жительница областного центра, которая искала в сети фотоаппарат.

Томичка 2005 года рождения на сайте бесплатных объявлений увидела подходящий вариант и написала продавцу. Женщине прислали фотографии и видео техники, а затем предложили оплатить половину стоимости фотоаппарата, оставшуюся часть перевести через сайт транспортной компании.

Жительница Томска согласилась, деньги отправила, посылку с техникой так и не получила.

Общая сумма ущерба составила около 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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