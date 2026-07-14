Число лесных пожаров в Томской области снизилось до 19

За прошедшие сутки в Томской области удалось потушить 13 лесных пожаров Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области утром во вторник, 14 июля, действует 19 лесных пожаров. По информации томской авиабазы, горит почти 17 тысяч гектаров леса.

В департаменте лесного хозяйства Томской области уточнили, что очаги действуют на территории Бакчарского, Верхнекетского, Колпашевского, Парабельского и Улу-Юльского лесничеств. Все действующие пожары возникли из-за гроз.

По состоянию на 14 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 1,5 (низкая пожарная опасность).

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано 13 лесных пожаров. До 31 июля в регионе установлен особый противопожарный режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Картошка и морковь больше всего подорожали в июне в Томской области

В Томске 14 июля закрывают проезд в переулке Мариинском

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru