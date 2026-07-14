Картошка и морковь больше всего подорожали в июне в Томской области

Картошка продемонстрировала максимальный рост стоимости среди других продуктов в регионе Фото: Ольга ЮШКОВА.

Томскстат изучил индекс потребительских цен в Томской области в июне 2026 года. По данным статистического ведомства, выросли цены на целый ряд продуктов: картофель прибавил в стоимости 29,3%, морковка — 15,4%. Подорожали репчатый лук, свежие огурцы и мясные консервы. На 21,5% упала цена на куриные яйца. Стали дешевле свежие помидоры, чеснок и бананы.

Из непродовольственных товаров подорожали спички на 12,3% и шампунь на 3,7%. Снизились цены, в том числе, на детские бумажные подгузники на 5,1%. Подешевели смартфоны, миксеры и блендеры.

Существенно выросло в цене дизельное топливо и автомобильный бензин. В категории «Услуги» изменились цены на поездки на отдых в Турцию (они выросли в цене на 12,0%). Увеличилась стоимость речных круизов по территории России и поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии.

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