Томич на иномарке сбил 53-летнюю женщину на пешеходном переходе

Иномарка сбила женщину-пешехода в Томске. В полиции региона 13 июля сообщили, что ДТП произошло в понедельник, около 8.25, на Иркутском тракте, 118/1.
66-летний мужчина за рулем «Тойота Королла Спасио» совершил наезд на 53-летнюю женщину-пешехода. Предварительно установлено, что дорожный инцидент имел место на нерегулируемом пешеходном переходе.
Томичка ранена.
Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев утреннего происшествия. Обращаться следует по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.
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