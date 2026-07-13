Томич на иномарке сбил 53-летнюю женщину на пешеходном переходе

ДТП случилось на кольце — Иркутский тракт и улица Беринга. Фото: УМВД России по Томской области

Иномарка сбила женщину-пешехода в Томске. В полиции региона 13 июля сообщили, что ДТП произошло в понедельник, около 8.25, на Иркутском тракте, 118/1.

66-летний мужчина за рулем «Тойота Королла Спасио» совершил наезд на 53-летнюю женщину-пешехода. Предварительно установлено, что дорожный инцидент имел место на нерегулируемом пешеходном переходе.

Томичка ранена.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев утреннего происшествия. Обращаться следует по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.

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