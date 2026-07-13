Лето, солнце, расслабленные плескания в реке... Обидно, когда вместо приятных воспоминаний об отдыхе остаются чешущиеся волдыри на теле. Речь не про аллергию или укусы комаров, а про проникновение личинок паразита прямо под кожу человека. Циркариоз или, как говорят в народе, зуд купальщика — то, что можно подцепить даже в чистом на вид водоеме. Как защититься от мерзкого и пугающего недуга? Об этом «КП-Томск» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения региона, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СибГМУ Екатерина Петрова.
Болезнь имеет несколько официальных названий: циркариоз, циркариальный дерматит или шистосоматидный дерматит. Это кожная реакция на внедрение личинок паразитических червей, основными хозяевами которых являются водоплавающие птицы. Чаще всего — утки.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Личинки живут по большей части в пресных, мелких, достаточно теплых водоемах и в норме должны заражать водоплавающих птиц, используя промежуточного хозяина — пресноводных моллюсков. Для человека циркарии, как правило, не опасны, так как не проникают глубже подкожно-жировой клетчатки и достаточно быстро погибают. Однако сначала они выделяют вещества, вызывающие сильную аллергическую реакцию.
Сыпь может быть разной. Если пловец не первый раз сталкивается с личинками, у него данный вид дерматита, скорее всего, будет более выраженным. Причина: происходит так называемая сенсибилизация (повышение чувствительности организма к воздействию раздражителей). Проявления возникают быстрее, пятна ярче, ведь иммунная система уже знакома с аллергеном и реагирует на него гораздо активнее, чем при первом контакте.
По словам Екатерины Петровой, сначала у человека появляется жжение, затем мелкие красные точки. Это могут быть волдыри, напоминающие крапивницу. Чаще всего поражаются открытые участки кожи, которые контактируют с водой: ноги, голени, бедра, ягодицы, руки, живот.
Иногда люди принимают циркариоз за последствия комариных укусов. Однако последние обычно располагаются хаотично по всему телу, в том числе на верхней половине туловища, лице, что не характерно для зуда купальщиков. Здесь важно тщательно собрать эпидемиологический анамнез и выяснить: контактировал ли человек с определенным водоемом, локализуется ли сыпь там, где кожа соприкасалась с водой.
В Томской области в последние годы не фиксировались вспышки циркариоза. При этом биологические условия для существования данного гельминтоза в регионе есть повсеместно из-за высокой заболоченности, большого количества мелких озер и прудов.
Важным условием для существования личинок является теплая вода. Именно в таких акваториях традиционно обитают большое количество водоплавающих птиц, включая диких уток, и, соответственно, промежуточных хозяев циркариев — пресноводных моллюсков. Следовательно, столкнуться с зудом купальщика в регионе можно, особенно летом 2026 года, когда долгие периоды термометры показывают высокую температуру.
Риск выше на мелководье, где хорошо прогреваются заливы рек, озера, водоемы с обильной водной растительностью и илистым дном, где у берега скапливаются водоплавающие птицы.
«Пик активности циркариев — самый теплый период лета. Чаще всего июль-август, когда температура воды прогревается до +20 градусов и выше. Активность личинок продолжает сохраняться до похолодания. Как только водоемы остывают до +15 градусов или сильнее, вероятность заразиться не просто сокращается: шансы практически приближаются к нулю. В целом, статистика по обращениям с диагнозом циркариоза в Томской области не составляется, так как данное заболевание считается легким и не входит в перечень инфекций, подлежащих строгому федеральному мониторингу», — пояснила эксперт.
Специфической антигельминтной терапии циркариоз не требует. Дело в том, что личинки погибают сами спустя минут 30 после проникновения под кожу. Лечение заключается в назначении антигистаминных препаратов как для приема внутрь, так и местного действия (мази). Лекарства помогают справиться с зудом и аллергическими проявлениями.
Многих любителей поплавать пугает осознание того, что при шистосоматидном дерматите в подкожно-жировой клетчатке находятся личинки червей. Даже из-за мертвых циркариев человек может сильно нервничать и пытаться их выковыривать. Делать этого не нужно. Как пояснила «Комсомольской правде — Томск» специалист по инфекционным болезням, механическая очистка тела не требуется, ведь иммунная система постепенно сама избавится от личинок — это естественный процесс.
«При зуде категорически нельзя расчесывать кожу, чтобы не способствовать повреждению покровов и не снижать защитный барьер. Несоблюдение этой рекомендации часто приводит к возникновению вторичного инфицирования. Ранки могут нагноиться и тогда уже, возможно, придется назначить антибактериальную терапию», — добавила Екатерина Петрова.
Чтобы не столкнуться с циркариозом, не следует купаться в тех местах, где стоят запрещающие таблички.
Большое скопление в акватории водоплавающих птиц — признак того, что в ней можно заразиться зудом купальщика.
Если человек не удержался и искупался в сомнительном водоеме, рекомендуется сразу после плавания насухо вытереться полотенцем. Это позволит удалить те личинки, которые еще не успели проникнуть в кожу.
Осторожность и соблюдение простых правил поможет избежать неприятных последствий и сохранить летний отдых комфортным. В случае появления симптомов циркариоза следует обратиться к врачу.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что в СК призвали местных жителей не купаться в состоянии опьянения.
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