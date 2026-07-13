Реакцию на внедрение личинок паразитических червей также называют шистосоматидным дерматитом. Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Лето, солнце, расслабленные плескания в реке... Обидно, когда вместо приятных воспоминаний об отдыхе остаются чешущиеся волдыри на теле. Речь не про аллергию или укусы комаров, а про проникновение личинок паразита прямо под кожу человека. Циркариоз или, как говорят в народе, зуд купальщика — то, что можно подцепить даже в чистом на вид водоеме. Как защититься от мерзкого и пугающего недуга? Об этом «КП-Томск» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения региона, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СибГМУ Екатерина Петрова.

Что такое циркариоз и как его отличить от аллергии

Болезнь имеет несколько официальных названий: циркариоз, циркариальный дерматит или шистосоматидный дерматит. Это кожная реакция на внедрение личинок паразитических червей, основными хозяевами которых являются водоплавающие птицы. Чаще всего — утки.

Основными «хозяевами» личинок паразитических червей являются водоплавающие птицы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Личинки живут по большей части в пресных, мелких, достаточно теплых водоемах и в норме должны заражать водоплавающих птиц, используя промежуточного хозяина — пресноводных моллюсков. Для человека циркарии, как правило, не опасны, так как не проникают глубже подкожно-жировой клетчатки и достаточно быстро погибают. Однако сначала они выделяют вещества, вызывающие сильную аллергическую реакцию.

Сыпь может быть разной. Если пловец не первый раз сталкивается с личинками, у него данный вид дерматита, скорее всего, будет более выраженным. Причина: происходит так называемая сенсибилизация (повышение чувствительности организма к воздействию раздражителей). Проявления возникают быстрее, пятна ярче, ведь иммунная система уже знакома с аллергеном и реагирует на него гораздо активнее, чем при первом контакте.

По словам Екатерины Петровой, сначала у человека появляется жжение, затем мелкие красные точки. Это могут быть волдыри, напоминающие крапивницу. Чаще всего поражаются открытые участки кожи, которые контактируют с водой: ноги, голени, бедра, ягодицы, руки, живот.

Как не спутать с укусами комаров

Иногда люди принимают циркариоз за последствия комариных укусов. Однако последние обычно располагаются хаотично по всему телу, в том числе на верхней половине туловища, лице, что не характерно для зуда купальщиков. Здесь важно тщательно собрать эпидемиологический анамнез и выяснить: контактировал ли человек с определенным водоемом, локализуется ли сыпь там, где кожа соприкасалась с водой.

Риски: где и когда томичи могут заразиться

В Томской области в последние годы не фиксировались вспышки циркариоза. При этом биологические условия для существования данного гельминтоза в регионе есть повсеместно из-за высокой заболоченности, большого количества мелких озер и прудов.

Важным условием для существования личинок является теплая вода. Именно в таких акваториях традиционно обитают большое количество водоплавающих птиц, включая диких уток, и, соответственно, промежуточных хозяев циркариев — пресноводных моллюсков. Следовательно, столкнуться с зудом купальщика в регионе можно, особенно летом 2026 года, когда долгие периоды термометры показывают высокую температуру.

Под кожу человека внедряются личинки паразитических червей. Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Риск выше на мелководье, где хорошо прогреваются заливы рек, озера, водоемы с обильной водной растительностью и илистым дном, где у берега скапливаются водоплавающие птицы.

«Пик активности циркариев — самый теплый период лета. Чаще всего июль-август, когда температура воды прогревается до +20 градусов и выше. Активность личинок продолжает сохраняться до похолодания. Как только водоемы остывают до +15 градусов или сильнее, вероятность заразиться не просто сокращается: шансы практически приближаются к нулю. В целом, статистика по обращениям с диагнозом циркариоза в Томской области не составляется, так как данное заболевание считается легким и не входит в перечень инфекций, подлежащих строгому федеральному мониторингу», — пояснила эксперт.

Как лечить и что категорически запрещено

Специфической антигельминтной терапии циркариоз не требует. Дело в том, что личинки погибают сами спустя минут 30 после проникновения под кожу. Лечение заключается в назначении антигистаминных препаратов как для приема внутрь, так и местного действия (мази). Лекарства помогают справиться с зудом и аллергическими проявлениями.

Нужно ли доставать из-под кожи личинки

Многих любителей поплавать пугает осознание того, что при шистосоматидном дерматите в подкожно-жировой клетчатке находятся личинки червей. Даже из-за мертвых циркариев человек может сильно нервничать и пытаться их выковыривать. Делать этого не нужно. Как пояснила «Комсомольской правде — Томск» специалист по инфекционным болезням, механическая очистка тела не требуется, ведь иммунная система постепенно сама избавится от личинок — это естественный процесс.

«При зуде категорически нельзя расчесывать кожу, чтобы не способствовать повреждению покровов и не снижать защитный барьер. Несоблюдение этой рекомендации часто приводит к возникновению вторичного инфицирования. Ранки могут нагноиться и тогда уже, возможно, придется назначить антибактериальную терапию», — добавила Екатерина Петрова.

Профилактика: как уберечь себя и детей

Чтобы не столкнуться с циркариозом, не следует купаться в тех местах, где стоят запрещающие таблички.

Большое скопление в акватории водоплавающих птиц — признак того, что в ней можно заразиться зудом купальщика.

Томичей призывают не купаться там, где обосновались водоплавающие птицы

Если человек не удержался и искупался в сомнительном водоеме, рекомендуется сразу после плавания насухо вытереться полотенцем. Это позволит удалить те личинки, которые еще не успели проникнуть в кожу.

Осторожность и соблюдение простых правил поможет избежать неприятных последствий и сохранить летний отдых комфортным. В случае появления симптомов циркариоза следует обратиться к врачу.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что в СК призвали местных жителей не купаться в состоянии опьянения.

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