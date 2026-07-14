В дневные часы в регионе будет тепло, к вечеру станет прохладнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томске и области во вторник, 14 июля. В области, по информации синоптиков томского ЦГМС, местами возможны кратковременные дожди, грозы, утром в отдельных районах туманы.

Ветер северо-западный с порывами при грозах до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +21…+26 °С.

В областном центре день пройдет преимущественно без осадков, утром местами возможен туман.

Ветер северо-западный, местами порывы могут достигать до 12 метров в секунду. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +23…+25 градусов.

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