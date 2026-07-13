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НовостиОбщество13 июля 2026 9:27

В Парабельском районе ликвидировали свалки площадью более тысячи метров

Несанкционированные скопления мусора убрали в окрестностях нескольких населенных пунктов после проверок надзорного ведомства
Екатерина Сафонова
Под надзором прокуратуры свалка была уничтожена

Под надзором прокуратуры свалка была уничтожена

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Парабельском районе Томской области устранили несанкционированные свалки отходов в окрестностях сел Высокий Яр и Новосельцево, а также деревни Малое Нестерово. Об этом сообщили в прокуратуре региона в понедельник, 13 июля.

В ходе надзорных мероприятий на земельных участках вблизи указанных населенных пунктов были обнаружены скопления строительного и бытового мусора, древесины и сухой растительности. Общая площадь незаконных свалок превысила одну тысячу квадратных метров.

По представлениям прокуратуры Парабельского района местная администрация и коммунальные службы организовали взаимодействие для оперативной уборки территорий. В результате совместных действий места несанкционированного размещения отходов были полностью ликвидированы.

Поддержание чистоты прилегающих территорий остается приоритетной задачей для обеспечения благоприятной среды проживания местных жителей и сохранения экологической безопасности земель в регионе.

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