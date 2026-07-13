Север Томской области вновь усилят пожарными бригадами для защиты лесов

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Верхнекетском районе Томской области Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сибирские метеорологи предупреждают о возвращении аномальной жары до тридцати градусов тепла и отсутствии осадков на север Томской области и Красноярского края. В регионе уже введен режим чрезвычайной ситуации в лесах, что позволяет привлекать дополнительные силы и ресурсы для борьбы с труднодоступными возгораниями. Об этом рассказали в региональном профильном департаменте 13 июля.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Верхнекетском районе Томской области, а также в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах Красноярского края. На текущий момент в Томской области действуют тридцать пожаров, в том числе четыре локализованы. Все очаги возникли от гроз. В соседнем регионе зарегистрировано сто одиннадцать возгораний, восемь из которых уже взяты под контроль.

Для стабилизации обстановки в Сибирь стянуты крупные группировки специалистов из других регионов страны. Пожарные и десантники проводят сложные работы, в том числе используют взрывные устройства высокой мощности для прокладки минерализованных полос и контролируемого встречного отжига в труднодоступной местности.

Гражданам и местным жителям настоятельно рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. Запрещается разводить открытый огонь, бросать непогашенные окурки и оставлять стеклянные бутылки, которые могут сработать как линза. При обнаружении дыма или возгорания необходимо немедленно сообщить об этом в экстренные службы по номеру сто двенадцать.

На кадрах оперативной съемки десантник-пожарный рассказывает об особенностях тушения удаленных очагов возгорания и перебросках сил с ликвидированных участков на действующие направления.

Сохранение лесных массивов и безопасность населенных пунктов напрямую зависят от бдительности граждан и оперативных действий спасательных подразделений в условиях экстремальных погодных явлений.

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