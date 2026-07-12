Огромную свалку выявили на сельхозземлях в Кривошеинском районе

За нарушение земельного законодательства и требований КоАП РФ местной администрации вынесено предостережение с требованием устранить нарушения. Фото: Россельхознадзор

Инспекторы выявили несанкционированные свалки мусора площадью 637 квадратных метров на землях сельскохозяйственного назначения в окрестностях села Жуково Кривошеинского района Томской области. Подробности сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Нарушения зафиксированы в середине июня в ходе рейда с использованием мобильного приложения «Инспектор». На участке обнаружены отходы, в том числе пластик, бревна, доски, полиэтиленовые пакеты, шифер, одежда, ведра, мешки и шины. С мест размещения отходов отобраны почвенные пробы для исследования на бактериологические и химико-токсикологические показатели. Лабораторные анализы показали отсутствие загрязнения почвы тяжелыми металлами.

Местной администрации предписано ликвидировать свалки твердых коммунальных отходов и провести агротехнические мероприятия по восстановлению земель. Специалисты отмечают, что стихийные свалки в окрестностях населенных пунктов формируются в значительной степени за счет мусора, который размещают сами местные жители и граждане.

Захламление сельхозземлями представляет серьезную эпидемиологическую опасность и приводит к уплотнению плодородного слоя, а восстановительный период требует значительных экономических затрат. Местным жителям необходимо ответственно относиться к окружающей среде и утилизировать мусор в специально отведенных местах.

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