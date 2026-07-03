Спрос на топливо по-прежнему превышает норму в полтора раза Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Томской области решают вопрос с очередями на АЗС. Руководство региона взаимодействует с федеральным производителем топлива по поставкам бензина и дизельного топлива частным автозаправочным станциям. Семь организаций из районов региона уже подписали договоры и начали получать топливо.

Процесс перехода независимых АЗС на нового поставщика идет неравномерно. Руководители не всех частных заправочных станций оперативно готовят необходимые документы для сотрудничества.

«Прошу глав городов и районов держать этот вопрос на личном контроле: из-за субъективных факторов в очередях страдают люди», — сказал губернатор Владимир Мазур, обращаясь к руководителям муниципалитетов.

В ручном режиме ведется взаимодействие с каждым муниципалитетом по текущим потребностям предприятий жизнеобеспечения, оперативных служб и учреждений здравоохранения. Заявки отрабатываются индивидуально с поставщиками для обеспечения бесперебойной работы критически важных объектов.

Запасов топлива в Томской области даже при сегодняшнем повышенном спросе достаточно, и они регулярно пополняются.

Топливный кризис в Томской области обострился на прошлой неделе, когда очереди на АЗС начали расти. Ситуация усугубилась тем, что многие крупные заправочные сети прекратили работу или функционировали с перебоями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с разрушенным мостом в Томской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru