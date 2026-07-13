Томич оштрафован на 3 тысячи рублей за грубость в голосовых сообщениях

Томич в мессенджере отправил бывшей супруге несколько голосовых сообщений Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Томской области 13 июля сообщила о наказании для жителя областного центра, нагрубившего бывшей супруге. В ведомство обратилась томичка с заявлением о привлечении бывшего мужа к ответственности за унижение ее чести и достоинства.

Выяснилось, что в апреле разведенный мужчина звонил бывшей жене из бара в состоянии алкогольного опьянения. Женщина не стала отвечать на звонок, тогда томич в мессенджере отправил ей несколько голосовых сообщений, в которых оскорбил в грубой нецензурной форме.

Прокуратура возбудила в отношении томича дело об административном правонарушении. Мужчина оштрафован на 3 тысячи рублей.

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