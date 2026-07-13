Томский СК призывает жителей региона не купаться в состоянии опьянения

В СК отметили, что причинами гибели людей на воде чаще всего становятся купание в необорудованных местах, излишняя самоуверенность и употребление алкоголя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Томский СК 13 июля обратился с призывом к жителям регионе с максимальной осторожностью купаться на реках и озерах. Ведомство, в частности, призывает делать это только на специально оборудованных пляжах; категорически исключить алкоголь у воды и перед входом в нее; не переоценивать свои силы, не отплывать далеко от берега;

В СК отметили, что в большинстве случаев причинами гибели людей на воде становятся купание в необорудованных местах, излишняя самоуверенность и употребление алкоголя.

Так, 4 июля во время купания в необорудованном для этого месте на вблизи деревни Нижняя Федоровка Молчановского района утонула 19-летняя девушка. По предварительной информации, перед тем, как зайти в реку девушка употребляла спиртные напитки. Спасти ее не удалось.

10 июля на одном из озер в Кожевниковском районе на глазах у очевидцев утонул 53-летний мужчина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отправился рыбачить на резиновой лодке. В какой-то момент рыбак не удержался и выпал за борт, после чего ушел под воду. Спасти его также не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томич на иномарке сбил 53-летнюю женщину на пешеходном переходе

Томичка перевела деньги в долг в ответ на просьбу со взломанного аккаунта

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru