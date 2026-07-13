Мужчина с ожогами госпитализирован после пожара в Томске

Четверо человек эвакуировались самостоятельно, тушение продолжалось более двух часов. Фото: МЧС России по Томской области

Ночью на улице Революционной в Томске произошел пожар в жилом доме с надворными постройками. В результате 46-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован в ожоговое отделение областной клинической больницы. Подробности рассказали в МЧС России по Томской области.

Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. До прибытия пожарных расчетов из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. Для ликвидации открытого горения потребовалось более двух часов работы пятнадцати огнеборцев с применением четырех единиц техники. В результате пожара огнем были повреждены жилой дом и баня. Для установления точной причины возгорания на месте происшествия продолжает работу дознаватель МЧС России.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Гражданам следует быть предельно осторожными при использовании открытого огня, не курить в постели и тщательно тушить окурки. Также категорически запрещается оставлять детей одних без присмотра, эксплуатировать электроприборы с нарушенной изоляцией проводов и перегружать электросеть. Оставить без внимания топящиеся печи или неисправную технику недопустимо. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ, в том числе в виде штрафов для граждан.

Соблюдение этих простых правил поможет местным жителям избежать трагедий и сохранить свое имущество в безопасности, особенно в условиях активного использования отопительных систем и электроприборов в сибирском климате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томич на иномарке сбил 53-летнюю женщину на пешеходном переходе

Пламя охватило двухэтажку: в Томске горит старинный деревянный дом на Петропавловской

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru