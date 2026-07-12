Пламя охватило двухэтажку: в Томске горит старинный деревянный дом на Петропавловской

Очевидцы сообщают о сильном задымлении и открытом огне, на место стянуты пожарные расчеты Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном доме в районе улицы Петропавловской. Очевидцы сообщают о густом черном дыме и открытом пламени, охватившем строение. Как рассказали редакции «КП-Томск», жертв в этом пожаре удалось избежать.

«Возгорание двухэтажного деревянного дома по Петропавловской ликвидировано. Пострадавших нет», — пояснили «КП-Томск» в МЧС.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты. По предварительным данным, огонь распространился на площади 130 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.

Обстоятельства возгорания устанавливаются.

Эксперты в области пожарной безопасности регулярно напоминают владельцам деревянных домов о строгих мерах предосторожности, так как древесина относится к легковоспламеняющимся материалам. Такие строения требуют особого контроля за состоянием электропроводки: необходимо исключить использование ветхих кабелей, скруток и перегрузку электросети.

Отдельного внимания требуют отопительные печи и дымоходы. Их нужно регулярно очищать от сажи, а все трещины в кладке — своевременно заделывать. Для дополнительной защиты конструкций рекомендуется обрабатывать древесину специальной «огнебиозащитной пропиткой», которая существенно замедляет распространение пламени. Кроме того, во дворе частного дома всегда должны находиться первичные средства пожаротушения — огнетушители, емкости с водой или ящики с песком. Строгое соблюдение этих правил помогает предотвратить трагедию и сохранить имущество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волки напали на телят в селе Новосельцево Томской области

МЧС предупредило жителей Томской области о возможном задымлении

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru