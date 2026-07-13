Томичка перевела деньги в долг в ответ на просьбу со взломанного аккаунта

Не торопитесь переводить деньги, даже если просьба кажется срочной, советуют в полиции Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске зафиксирован случай обмана с помощью взломанного аккаунта. В региональном УМВД 13 июля сообщили, что жертвой мошенников стала 65-летняя жительница областного центра.

В мессенджере ей пришло сообщение от знакомого с просьбой одолжить 15 тысяч рублей. Пенсионерка ни на секунду не усомнилась, что ей пишет знакомый человек и легко перевела деньги. Позже женщина узнала, что аккаунт знакомого был взломан, а деньги она отправила мошенникам. В каком именно мессенджере аферисты взломали аккаунт, в УМВД уточнять не стали.

Полиция рекомендует: если вам пишет знакомый или родственник с просьбой одолжить деньги, обязательно позвоните ему и убедитесь, что это действительно он.

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