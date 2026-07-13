В областном центре существенных осадков во вторник не ожидается Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на вторник, 14 июля. В районах области местами возможны кратковременные дожди, грозы, ночью и утром в отдельных районах — туманы.

Ветер северо-западный с порывами при грозах до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +10…+15°С, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.

В Томске в ночь на 14 июля возможен кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду.

Ночью в областном центре ожидается +13…+15°С, днем +23…+25 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это чистая радость»: томичка поделилась эмоциями от праздника Вардавар в Ереване

В Томске объявлено о завершении строительства поликлиники в «Зеленых горках»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru