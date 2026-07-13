В Томске объявлено о завершении строительства поликлиники в «Зеленых горках»

Строить поликлинику в «Зеленых горках» начали в 2025 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Томске объявлено о завершении строительства новой поликлиники в микрорайоне «Зеленые горки».

Областные власти в понедельник, 13 июля, сообщили, что по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» завершается строительство и продолжается оснащение поликлиники с детским отделением в жилом микрорайоне «Восточный».

В 2022 году губернатор Владимир Мазур поручил построить сразу две поликлиники в «Зеленых горках» — на улице Ковалева и на улице Энтузиастов. Строительство поликлиники на Ковалева началось в мае 2025 года. Весной 2026 года был объявлен аукцион на приобретение и поставку мебели и медицинского оборудования.

Медучреждение рассчитано на 350 посещений в смену, детское отделение — на 120 посещений.

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