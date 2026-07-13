В этот день в Армении принято обливать водой всех без исключения. Фото: Евгения Сафронова

Уроженка Томска Евгения 12 июля побывала на празднике Вардавар в Ереване и поделилась с «КП-Томск» впечатлениями. Считается, что в этот день вода очищает душу. Поэтому на улицах обливают всех без разбора — это главный ритуал события. Вардавар похож на хорошо знакомый томичам любого возраста день Ивана Купалы.

«Это не первый Вардавар, который своими глазами увидела наша семья. В 2026 году мы умышленно запланировали короткую поездку в Ереван, чтобы попасть на этот фестиваль веселья и радости. Ощущения — грандиозные. Мне кажется, что лично на меня вылили несколько тонн воды. И никакого раздражения это не вызывало, только эйфорию», — описала картинку женщина, которая в последние несколько лет живет с семьей в Москве, а в Ереван ездит в командировки.

Вардавар — это совершенно особенная атмосфера. Видео: Евгения Сафронова

По словам Евгении, ее муж и двое взрослых сыновей (старший в этом году сдавал ЕГЭ) перед поездкой увлеченно выбирали на маркетплейсах водные пистолеты, чтобы не просто наблюдать за водной феерией со стороны, а стать ее полноценными участниками.

«Вардавар — это совершенно особенная атмосфера. Казалось бы, чему радоваться, когда ты находишься в центре города в абсолютно мокрой одежде? Люди ликуют, танцуют, повсюду звучит музыка. Это момент особого состояния души. Стираются все границы — внешние, внутренние. В 2026 году мы приехали специально к Вардавару, чтобы испытать восторг именно от атмосферы», — поделилась бывшая томичка.

Вардавар похож на хорошо знакомый томичам день Ивана Купалы. Фото: Евгения Сафронова

Евгения говорит, что хорошо помнит, как день Ивана Купалы отмечали в Томске в ее детстве и считает, что традиции надо возрождать.

«Когда была ребенком, мы, конечно, обливались с друзьями на Каштаке 7 июля. Было бы здорово, если у Томска появится традиция хотя бы отдаленная напоминающая армянский Вардавар», — сказала женщина. Корни Вардавара уходят в глубокую древность. В Армении существует красивая легенда. Когда богиню любви и красоты Астхик похитил бог смерти, Ваагн — бог огня — спас ее, и в память об этом армяне стали дарить друг другу розы и обливаться водой. Само название «Вардавар» переводят как «осыпать розами» (от «вард» — роза). По другой версии, оно восходит к хеттским словам, означающим «мыть водой».

В этот день в Армении принято обливать водой всех без исключения: друзей, соседей, прохожих, включая туристов. Обижаться не принято, считается, что вода приносит удачу, очищение и благополучие.

Вардавар остается одним из самых любимых праздников армян во всем мире.

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