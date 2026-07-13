Аферисты убедили жителя Томской области установить самозапрет на кредиты

Мошенник №1 назвал себя сотрудником компании сотовой связи, второй обманщик представился работником банка Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Томска 13 июля сообщила о новом случае обмана в регионе. Жителю Каргасокского района по телефону объявили о возможной блокировке сим-карты.

Чтобы избежать необходимости разблокировать сим-карту, нужно было по телефону сообщить код из смс-сообщения. Мужчина поверил, что разговаривает с представителем компании сотовой связи и продиктовал цифры.

Затем ему пришло сообщение о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». В сообщении о взломе был номер телефона, по которому мужчина перезвонил и начал общаться якобы с сотрудником банка. Аферист убедил жертву в необходимости установить запрет на получение кредитов, а после предложил проверить работоспособность переводов в онлайн-банке.

В итоге мужчина лишился около 300 тысяч рублей. Возраст обманутого жителя района в региональном УМВД не уточнили.

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