Главный тренер «Носты» поблагодарил томский КДВ за качественный футбол

Следующий матч КДВ проведет с казанским «Рубином». Фото: ФК КДВ

Главный тренер «Носты» из Новотроицка Александр Руденко сказал, что томский клуб показал очень качественный футбол. «Совсем другой уровень для нас оказался, другой подбор исполнителей, другое понимание, другой темп, который для нас оказался в новинку. Это урок для нас, как нужно работать на тренировках», — признал тренер гостей.

В рамках 17-го тура Второй лиги Б КДВ на своем поле в воскресенье, 12 июля, со счетом 3:0 обыграл «Носту» из Оренбургской области.

Главный тренер томского футбольного клуба КДВ Сергей Передня отметил, что доволен матчем. Единственное исключение — реализация моментов.

«Единственное, чем не доволен, — это реализация моментов. Так можно довести и болельщиков и тренерский штаб. Что столько не забивать. Ну, самое главное — моменты есть, будем работать над завершением», — заверил Передня на послематчевой пресс-конференции, отметив, что томские футболисты провели хороший матч и довели его до логического завершения.

КДВ по-прежнему занимает третью строчку в турнирной таблице, пропустив вперед «Химик» из Дзержинска и «Победу НН».

Томский клуб ушел на небольшой перерыв, тренировки возобновятся 17 июня. Клуб начнет подготовку к встрече с казанским «Рубином».

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