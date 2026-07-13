Причина пожара в доме на Петропавловской в Томске еще не установлена

До прибытия автоцистерн из квартиры самостоятельно эвакуировался один человек. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В воскресенье, 12 июля, в Томске загорелся частный четырехквартирный дом на улице Петропавловской. В региональном управлении МЧС 13 июля сообщили, что до прибытия автоцистерн из квартиры самостоятельно эвакуировался один человек.

В результате пожара в двухэтажном бревенчатом доме обгорела и обрушилась обрешетка крыши дома. Обгорели и обрушились крыша и стены тамбура. Закоптились стены внутри квартир. Обгорели стены коридора на первом этаже. Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров.

Причина возгорания еще не установлена. Чтобы потушить пламя, огнеборцам потребовалось почти 3 часа.

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