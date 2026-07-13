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НовостиОбщество13 июля 2026 2:35

В Томской области дама накопила долг по алиментам в размере 3 миллионов рублей

Суд приговорил должницу к принудительным работам
Елена Белоусова
Сельчанка обязана выплачивать деньги на содержание сына, в отношении которого с 2010 года лишена родительских прав

Сельчанка обязана выплачивать деньги на содержание сына, в отношении которого с 2010 года лишена родительских прав

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Томской области 13 июля сообщила о решении суда по очередному делу о неуплате алиментов. На скамье подсудимых оказалась 49-летняя жительница Бакчарского района.

Сельчанка обязана выплачивать деньги на содержание родного сына, в отношении которого с 2010 года лишена родительских прав. Дама накопила крупный долг по алиментам — почти 3 миллиона рублей, привлекалась к ответственности за неуплату, но ситуация не изменилась.

Суд приговорил женщину к 6 месяцам принудительных работ с удержанием из ее заработка 5% в доход государства.

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