Водитель пострадал после удара грузовика в легковушку на Кузовлевском тракте

Сразу после ДТП. Фото: УМВД России по Томской области

Утром 12 июля на Кузовлевском тракте в Томске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. Авария случилась около 6 часов 50 минут в районе дома 10/1. Подробности рассказали в УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель за рулем грузового автомобиля двигался по Кузовлевскому тракту в попутном направлении и совершил столкновение с автомобилем «Шкода рапид», находившимся непосредственно перед ним в том же ряду. От удара легковой автомобиль получил механические повреждения, а его 46-летний водитель был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Управление МВД России по Томской области обращается ко всем очевидцам данного происшествия с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании. Свидетели могут обратиться в отдел по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, либо по телефону 8 (3822) 794-699.

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