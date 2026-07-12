Томский КДВ уверенно победил «Носту» на стадионе «Темп»

Фрагмент матча. Фото: пресс-служба клуба КВД

На стадионе «Темп» в Томске 12 июля состоялся матч Второй лиги Б между местным клубом КДВ и командой «Носта» из Новотроицка. Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Первый гол был забит уже на 13-й минуте — Антон Килин открыл счет после голевой передачи Данилы Кондракова. На 81-й минуте Александр Пуцко удвоил преимущество томской команды, реализовав подачу Максима Палиенко с углового и отправив мяч в дальний угол ворот. Итоговый результат установил Никита Симдянкин на 87-й минуте, поразив правую «девятку» ворот соперника.

Согласно статистике матча, КДВ владел мячом 70 процентов игрового времени и нанес 18 ударов, 9 из которых пришлись в створ, тогда как гости ограничились четырьмя ударами с одним точным. Команды получили по два предупреждения, удалений зафиксировано не было. Томичи также превзошли соперника по угловым (8 против 0) и офсайдам (4 против 1).

Убедительная домашняя победа позволила КДВ укрепить свои позиции в турнирной таблице дивизиона и продолжить борьбу за повышение в классе.

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