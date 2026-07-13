Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на понедельник, 13 июля. В районах области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град.
Ветер южный с переходом на северо-западный, при грозах порывы могут достигать 17 метров в секунду.
В течение дня воздух прогреется до +20…+25°C.
В Томске день пройдет преимущественно без осадков, в конце дня местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, местами порывы будут достигать до 12 метров в секунду. Столбики термометров в областном центре днем поднимутся до +23…+25 градусов.
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