Следы дикого медведя обнаружили на трассе на севере Томской области

Охотинспекторы вышли на поиски животного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Следы медведя нашли на участке между восьмым и девятым километрами автодороги Стрежевой — Нижневартовск. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Я из Томска».

Информация о появлении крупного хищника на трассе была оперативно передана охотспециалистам. Сотрудники обследовали прилегающую территорию и установили, что медведь ушел в лесной массив, не представляя угрозы для автомобилистов. На месте происшествия были зафиксированы свежие отпечатки лап, подтверждающие факт перехода зверя через дорогу.

Специалисты напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдать осторожность при движении по трассам в лесной местности, особенно в темное время суток. В случае встречи с дикими животными рекомендуется не приближаться к ним и сообщить о происшествии в экстренные службы по номеру 112.

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