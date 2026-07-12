Роспотребнадзор дал томичам советы по выбору свежей рыбы

Приобретайте рыбу только в санкционированных местах торговли Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рыба является отличным источником легкоусвояемого белка, жирных кислот Омега-3, витаминов D и группы B, а также важных минералов. Однако неправильное хранение и выбор могут привести к употреблению испорченного продукта. Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями, как приобрести свежую и безопасную рыбную продукцию.

При выборе целой тушки в первую очередь следует обратить внимание на внешний вид и запах. Свежая рыба пахнет чистой водой или морем, тогда как кислый или резкий аромат должен насторожить покупателя. Глаза качественного продукта выпуклые, прозрачные и блестящие, а жабры имеют ярко-красный или розовый цвет. Серый, коричневый или зеленоватый оттенок жабр недопустим. Чешуя должна быть блестящей и плотно прилегать к коже, а при нажатии на мышечную ткань ямка быстро выравнивается.

При покупке упакованной или замороженной продукции необходимо проверить целостность упаковки. На поверхности продукта не должно быть следов заветривания, цвет должен быть однородным, а в замороженном товаре недопустимо наличие так называемой снежной шубы. Приобретать рыбу стоит только в санкционированных местах торговли, в том числе в магазинах с холодильными витринами или на официальных рынках.

На этикетке обязательно должны быть указаны наименование продукта, район вылова или страна происхождения, дата изготовления и упаковывания, срок годности и условия хранения. Если упаковка повреждена, вздута или имеет следы подтеков, от покупки следует отказаться. Дома продукцию необходимо хранить в соответствии с указанными условиями, что позволит сохранить ее полезные свойства и безопасность.

Соблюдение простых правил выбора и хранения рыбной продукции помогает томичам избежать пищевых отравлений и получить максимальную пользу от ценного продукта.

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