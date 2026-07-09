Больше всего досталось лобовому стеклу иномарки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молодая женщина в Асино деревянной палкой разбила лобовое стекло чужой иномарки. По информации регионального УМВД, владелец машины, оставивший на ночь свою «Хонду» во дворе дома, утром увидел многочисленные повреждения на автомобиле. Хозяин иномарки отправился в полицию.

Оперативники, изучив кадры с камеры видеонаблюдения, расположенной на доме, быстро вычислили, что машину повредила молодая женщина. Выяснилось, что ранее не судимая 24-летняя жительница районного центра сделала это из ревности.

Девушка призналась, что повредила машину из ревности. Видео: УМВД России по Томской области

Девушка находилась в любовных отношения с хозяином «Хонды»; узнав об измене возлюбленного, решила отомстить ему. Сумма причиненного ущерба составила порядка 90 тысяч рублей. Мстительница свою вину признала.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

На 30-секундном видео, опубликованном томской полицией, отчетливо видно, как девушка бьет палкой по стеклу авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число лесных пожаров в Томской области увеличилось до 32

Директор телеканала «СПАС» сообщил о возрождении кафедрального собора в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru