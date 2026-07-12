Свыше 15 тысяч превышений скорости зафиксировали камеры ГИБДД в Томской области

Информация с камер поступает в ГИБДД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Системы автоматической видеофиксации на дорогах региона за прошедшую неделю выявили более 21 тысячи нарушений Правил дорожного движения, в том числе свыше 15 тысяч случаев превышения скорости. Информация с камер поступает в ГИБДД, где обрабатывается для последующего направления квитанций автовладельцам. Статистику озвучили сегодня, 12 июля, в региональном ГИБДД,

Ежедневно комплексы фотовидеофиксации фиксируют несоблюдение правил и автоматически передают материалы в государственную инспекцию безопасности дорожного движения. После проверки данных водителям по почте приходят постановления со штрафами. Основная цель внедрения и использования таких приборов заключается в обеспечении безопасности на трассах и снижении дорожно-транспортного травматизма.

Постоянный автоматический контроль за соблюдением скоростного режима и других правил позволяет корректировать поведение участников движения и делать дорожную сеть безопаснее для всех граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три участка трассы и освещение ремонтируют в Томской области по нацпроекту

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru