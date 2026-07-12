Свыше 15 тысяч превышений скорости зафиксировали камеры ГИБДД в Томской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Системы автоматической видеофиксации на дорогах региона за прошедшую неделю выявили более 21 тысячи нарушений Правил дорожного движения, в том числе свыше 15 тысяч случаев превышения скорости. Информация с камер поступает в ГИБДД, где обрабатывается для последующего направления квитанций автовладельцам. Статистику озвучили сегодня, 12 июля, в региональном ГИБДД,
Ежедневно комплексы фотовидеофиксации фиксируют несоблюдение правил и автоматически передают материалы в государственную инспекцию безопасности дорожного движения. После проверки данных водителям по почте приходят постановления со штрафами. Основная цель внедрения и использования таких приборов заключается в обеспечении безопасности на трассах и снижении дорожно-транспортного травматизма.
Постоянный автоматический контроль за соблюдением скоростного режима и других правил позволяет корректировать поведение участников движения и делать дорожную сеть безопаснее для всех граждан.
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