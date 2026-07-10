«Невероятно, мы в финале!»: как томичи вскрывали культурный код

Семья Павленко стала одним из 60 победителей, получивших сертификат на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий. Фото: Департамент семьи и детей Томской области

Финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» - самого народного проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» - прошел с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж» в Москве. В эти дни 328 команд из 89 регионов России собрались, чтобы доказать: семья - это главная ценность, ведь семья способна свернуть горы. Среди них сразу пять семей из Томской области: Зорины-Лихачевы, Кирилловы-Каранские, Хлебниковы-Непряхины, Родиковы-Моисеевы и Павленко, которые в итоге и выиграли главный приз.

Второй сезон конкурса «Это у нас семейное» стартовал еще год назад. За это время более полутора тысяч томских семей, а это более 5 тысяч человек, приняли участие в отборочных этапах, которые проходили с мая 2025 по май 2026 года.

Каждая семья - со своей историей

Среди томских финалистов оказались совершенно разные, но одинаково дружные семьи. Вот, например, семья Павленко. Пятеро человек - от бабушки до внуков - уже дважды были в шаге от финала, а упорство и единодушие все же привели их к заветной цели. Они попали в финал по дополнительным заданиям.

Семья Кирилловых-Каранских. Фото: Департамент семьи и детей Томской области

Не менее впечатляющая история у Кирилловых-Каранских. Их союзу уже 20 лет, трое детей, а главным объединяющим началом стала любовь к спорту. Ольга Кириллова призналась:

- Мы с детьми очень любим вместе отдыхать, участвовать в различных конкурсах, семейных соревнованиях и решили попробовать свои силы. Узнали о конкурсе поздно, поэтому на выполнение дистанционных заданий было всего 2 недели, однако у нас все получилось, и мы прошли все отборы. Это просто чудо!

В семье Зориных-Лихачевых у каждого свое увлечение: от медиа до экстремального спорта, но всех объединяет девиз «Всегда готовы!». Для них конкурсные задания стали примером настоящей командной работы.

- Мы с семьей золовки распределили задания между собой, а в выходные собирались все вместе, даже несмотря на расстояние 100 километров: мы из Томска, а они - из Асино. Участие в конкурсе нас очень сплотило и настроило на победу, - рассказала Ирина Зорина.

Семья Зориных-Лихачевых. Фото: Департамент семьи и детей Томской области

Семья Родиковых-Моисеевых может похвастаться поистине вековым стажем: общая продолжительность их семейной жизни - 80 лет, и они бережно хранят родовое древо с почти 400 именами, передавая память о предках из поколения в поколение.

Все члены большой семьи Хлебниковых-Непряхиных любят активный отдых, выезды на природу, рыбалку, походы за грибами и ягодами, спорт, путешествия, семейные посиделки. И все они равняются на своего главного идейного вдохновителя - 95-летнюю Розу Александровну. Алена Хлебникова призналась, что финал стал для них настоящим откровением:

- Когда мы проходили финальные испытания, ощущали такие непередаваемые эмоции! Уверена, что так было у всех участников, собравшихся здесь со всей России. Эти эмоции были живые, настоящие, искренние, у нас мурашки бегали по телу!

Праздник семьи и единства

Второй сезон конкурса «Это у нас семейное» был посвящен теме культурного кода России. Поэтому неудивительно, что праздник напрямую связан с традициями нашей Родины и каждого ее региона. Первый день финала, 5 июля, запомнился участникам красочным парадом, на котором семьи демонстрировали региональные наряды и обряды, а на гастрономическом фестивале можно было попробовать кулинарные шедевры из разных уголков страны.

Семья Родиковых-Моисеевых. Фото: Департамент семьи и детей Томской области

Оценочные соревнования шли два дня: 6 и 7 июля. Для участников подготовили 10 командных заданий, включающих логические, творческие и прикладные задачи.

- Задания все интересные, завязанные на объединение, сплочение семьи, - поделилась впечатлениями Ольга Кириллова. - А вообще здесь царила такая теплая атмосфера! Общаешься с участниками конкурса, и такое чувство, будто это уже твой дальний родственник!

8 июля, в День семьи, любви и верности, состоялось заседание наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения. 60 семей-победителей получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Среди счастливчиков оказалась и семья Павленко:

- Этот длинный путь начался с самого старта конкурса, с 1 сентября 2023 года. Проект крепко вошел в нашу жизнь и семью, помог открыть новые грани взаимоотношений. Мы ценим каждую семью, кто с нами шел плечом к плечу, экспертов, организаторов и благодарны за невероятный шанс оказаться на сцене в числе победителей. Все семьи достойны, и всем под силу выиграть. Не сдавайтесь и идите до конца, веря в себя и своих близких!

Семья Хлебниковых-Непряхиных. Фото: Департамент семьи и детей Томской области

Впрочем, по словам участников конкурса, проигравших нет, ведь все 328 семей отправятся в семейные путешествия по самым красивым уголкам России - это подарок от организаторов каждому участнику. Каждая семья, даже не получив денежный сертификат, увезла домой яркие впечатления и статус финалиста всероссийского конкурса.

Конкурс «Это у нас семейное» - часть национального проекта «Семья». Он объединил более 726 тысяч человек из 89 регионов страны. И томские семьи стали неотъемлемой частью этого праздника.