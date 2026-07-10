Студент из Томска вошел в число победителей Кинофестиваля киноколледжей

Главная цель фестиваля — открывать новые имена. Фото: Аккаунт Кинофестиваля киноколледжей в «Вконтакте»

Томские студенты приняли участие в Кинофестивале киноколледжей. Это ежегодное конкурсное мероприятие, которое собирает студентов организаций среднего профессионального образования в сфере кино и креативных индустрий. В конкурсной программе экспериментального кино жюри особое внимание обратило на кинопроект «Мысли отдельного человека» студента Томского губернаторского колледжа культуры и искусств Радомира Илларионова. Работа вошла в число победителей.

Всего в 2026 году в конкурсной программе фестиваля участвовали 82 работы, отобранные из 216 заявок, поступивших из Москвы, Санкт-Петербурга и Томска.

За три дня фестиваля зрителям были представлены конкурсные и внеконкурсные показы игрового, документального, анимационного и экспериментального кино, а также музыкальные клипы и специальная программа «Киношкольники».

«Все вы — большие молодцы. Мы посмотрели ваши работы, и вы действительно очень талантливы. У вас все впереди, и это здорово. Перед вами — целая жизнь, как длинная кинолента. И вы создадите ещё много своих фильмов», — обратилась к участникам директор производства «M5 Production» Елена Быкова (Геладзе).

В 2027 году Кинофестиваль киноколледжей выйдет на международный уровень. Это означает, что в нем смогут участвовать команды из стран СНГ и дальнего зарубежья.

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