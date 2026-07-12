Штрафы от 1 до 5 тысяч рублей грозят жителям Томской области за выпас скота

Штрафы назначаются за свободных выгул скота и других домашних животных Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области обновили региональные нормы об ответственности владельцев животных. Изменения коснулись правил содержания и выгула домашних питомцев, а также выпаса скота в неустановленных местах. За нарушения предусмотрены штрафы от 1 до 5 тысяч рублей. Об этом сообщили местные власти.

В новой редакции указано, что областная статья применяется только тогда, когда нарушение не подпадает под федеральный Кодекс об административных правонарушениях. Это необходимо, чтобы одно и то же действие не наказывалось одновременно по региональным и федеральным нормам.

Из областного кодекса убрали отдельные части статьи о нахождении собаки вне места содержания без сопровождения владельца. Ответственность будет зависеть от того, под какую норму подпадает конкретная ситуация.

Отдельная статья теперь регулирует допущение нахождения животного в неустановленных местах. На практике это касается владельцев крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей. Если такие животные оказываются там, где органы местного самоуправления не определили место для их выпаса, владельцу грозит предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма взыскания увеличивается до 3-5 тысяч рублей.

Рассмотрением части дел будут заниматься должностные лица регионального органа, осуществляющего контроль в сфере обращения с животными. В других случаях материалы передадут административным комиссиям.

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