Волки напали на телят в селе Новосельцево Томской области

Стая была замечена недалеко от жилых домов Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В селе Новосельцево 11 июля произошла атака хищников на домашний скот. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Я из Томска».

Из девяти телят четверых обнаружили в загоне, а остальных найти не удалось. От нападения волков пострадала многодетная семья, для которой разведение скота является основным источником дохода. Предварительный материальный ущерб оценивается примерно в 500 тысяч рублей.

Загон, где содержались животные, находился всего в 300 метрах от жилого дома. В связи с произошедшим жителей просят соблюдать повышенную осторожность, особенно в темное время суток. Людям рекомендуют не отпускать детей на улицу без присмотра и не оставлять пищевые отходы рядом с домами и хозяйственными постройками, чтобы не привлекать зверей.

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