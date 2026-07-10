Переломала ребра, упав на эскалаторе: томская пенсионерка получит 250 тысяч рублей от ТЦ

Сразу после ЧП к женщине подбежали сотрудники центра, чтобы оказать помощь. Фото: прокуратура Томской области

Томская пенсионерка получит 250 000 рублей за падение на эскалаторе в торговом центре. Из-за сбоя в работе поручня 75-летняя женщина сломала 2 ребра. Прокуратура через суд добилась компенсации морального вреда. Надзорное ведомство, сегодня 10 июля рассказала о ходе рассмотрения дела.

Инцидент произошел в феврале 2026 года. Пожилая женщина пришла в торговый центр, чтобы купить подарок для сына. Во время подъема на эскалаторе произошел внезапный сбой в работе движущегося перильного ограждения. На опубликованной записи можно увидеть, что в какой-то момент перила «замкнуло» — они перестали двигаться вперед, из-за чего рука женщины оказалась ниже туловища. Заметив это, она попыталась схватиться за поручень выше, но неудачно. Из-за этого пассажирка потеряла равновесие и упала. В результате падения пенсионерка получила перелом 2 ребер со смещением и многочисленные ушибы.

В интересах пострадавшей прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца торговой площадки компенсации морального вреда. Ленинский районный суд Томска требования прокурора удовлетворил частично, назначив выплату в размере 250 000 рублей. После вступления судебного решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его фактическое исполнение.

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