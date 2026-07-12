Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2026 13:34

Газовое оборудование стало причиной четырех пожаров в Томской области

Специалисты призывают жителей региона соблюдать правила безопасности при использовании бытовых приборов
Екатерина Сафонова
При малейшем подозрении на ухудшение работоспособности газового оборудования, необходимо вызвать бригаду газовщиков

При малейшем подозрении на ухудшение работоспособности газового оборудования, необходимо вызвать бригаду газовщиков

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала текущего года в Томской области зарегистрировано четыре пожара, причиной которых стало нарушение устройства и эксплуатации газового оборудования. Об этом со ссылкой на региональное МЧС сообщает «АиФ-Томск».

Граждан призывают быть предельно осторожными при использовании бытовых приборов и соблюдать базовые правила безопасности. Эксперты подчеркивают, что для предотвращения трагедий необходимо регулярно следить за исправностью техники и ни в коем случае не оставлять работающие приборы без присмотра. Мебель и другие горючие предметы категорически запрещено размещать в непосредственной близости от газовых плит и колонок.

При появлении характерного запаха газа в помещении или на улице гражданам следует незамедлительно позвонить по номерам 112 или 104.

Ранее жителей региона предупреждали о возможном задымлении из-за лесных пожаров. Под воздействие дыма могли попасть несколько населенных пунктов области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пламя охватило двухэтажку: в Томске горит старинный деревянный дом на Петропавловской

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru