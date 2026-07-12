Газовое оборудование стало причиной четырех пожаров в Томской области

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
С начала текущего года в Томской области зарегистрировано четыре пожара, причиной которых стало нарушение устройства и эксплуатации газового оборудования. Об этом со ссылкой на региональное МЧС сообщает «АиФ-Томск».
Граждан призывают быть предельно осторожными при использовании бытовых приборов и соблюдать базовые правила безопасности. Эксперты подчеркивают, что для предотвращения трагедий необходимо регулярно следить за исправностью техники и ни в коем случае не оставлять работающие приборы без присмотра. Мебель и другие горючие предметы категорически запрещено размещать в непосредственной близости от газовых плит и колонок.
При появлении характерного запаха газа в помещении или на улице гражданам следует незамедлительно позвонить по номерам 112 или 104.
Ранее жителей региона предупреждали о возможном задымлении из-за лесных пожаров. Под воздействие дыма могли попасть несколько населенных пунктов области.
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