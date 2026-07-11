Тройняшки из Казахстана поступают на оптотехнику в ТПУ

Екатерина, Елена и Елизавета. Фото предоставила пресс-служба ТПУ

В бакалавриат Томского политехнического университета подают документы Екатерина, Елена и Елизавета Лебедевы из Казахстана. Девушки заинтересовались оптотехникой, это востребованное направление считают многообещающим. О вузе и городе они узнали от родственницы, окончившей магистратуру по данной специальности. Новость сообщили 10 июля в пресс-службе ТПУ.

«Нам всегда были интереснее инженерные и технические предметы, поэтому при выборе будущей профессии мы ориентировались именно на такие направления. "Оптотехнику" мы выбрали потому, что считаем ее перспективной, с большим будущим. От учебы в Томском политехническом ждем, прежде всего, качественных знаний и практического опыта», — поделились сестры.

Мама абитуриенток Анна Лебедева добавила, что в ТПУ училась ее младшая сестра.

В учебном заведении отметили, что в 2026 году для абитуриентов открыто 1 898 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет (на выбор предложено 35 направлений), 1 255 в магистратуру (31 направление) и 147 в аспирантуру (55 специальностей).

Ранее «Сибдепо» писало, что Томский политех выплатит по 130 тысяч рублей олимпиадникам Кузбасса.

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