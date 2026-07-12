В Томске демонтировали баннер с надписью на иностранном языке

Иностранные вывески зарещены законом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске выявили и демонтировали рекламный баннер с названием на иностранном языке. О факте демонтажа сообщили в профильном департаменте в суботу, 12 июля.

Во время рейда по проверке городских вывесок на улице Учебной обнаружили баннер с надписью на нерусском языке. Собственнику выдали предупреждение о необходимости демонтажа, и он убрал нарушителя без возражений.

Рейды по выявлению нарушений продолжаются, собственники обязаны соблюдать требования законодательства. С момента действия закона о русском языке в Кировском районе убрано почти 40 таких объектов.

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