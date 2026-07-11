МЧС предупредило жителей Томской области о возможном задымлении

Поездки на личном транспорте лучше ограничить, так как автомобили дополнительно загрязняет атмосферу. Фото: Елена Мануйлова

Лесные пожары в Красноярском крае и Томской области, а также тление твердых бытовых отходов на городском полигоне могут привести к задымлению нескольких населенных пунктов региона. Об этом предупредили 11 июля в ГУ МЧС. Спасатели подсказали жителям, как снизить воздействие вредных веществ на организм при неблагоприятных метеоусловиях.

В жаркое время суток стоит как можно реже бывать вне помещений. Особенно важно отказаться от длительных прогулок детям и беременным женщинам.

Нужно использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, окна и форточки занавешивать влажной тканью, периодически ее меняя. В квартирах и домах рекомендуется регулярно проводить влажную уборку.

Следует ограничить курение и употребление алкоголя, так как это провоцирует обострение сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний. Взрослым желательно увеличить потребление жидкости до двух-трех литров в день. Выбирать одежду необходимо из натуральных тканей. Спасатели также посоветовали несколько раз в день принимать душ, промывать нос и горло.

Поездки на личном транспорте лучше ограничить, так как автомобили дополнительно загрязняет атмосферу.

При появлении одышки, кашля или бессонницы нужно обратиться к врачу. Людям с хроническими заболеваниями следует строго выполнять назначения лечащего врача.

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