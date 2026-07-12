Жители Томска вправе вернуть часть платы за коммуналку при отъезде на пять дней

Перерасчет за воду (горячую и холодную), газ и водоотведение возможен лишь при оплате по нормативу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томичи, покидающие жилье более чем на пять дней, вправе запросить перерасчет платы за ряд коммунальных услуг, что закреплено в постановлении Правительства номер 354. Об этом напомнило издание mosaica.ru.

С марта две тысячи двадцать третьего года пересмотр суммы обязателен для вывоза мусора во всех регионах независимо от метода начисления. Перерасчет за горячую и холодную воду, газ и водоотведение возможен лишь при оплате по нормативу и при отсутствии счетчиков, что должно быть подтверждено специальным актом.

Платежи за отопление, содержание жилья и капитальный ремонт не пересматриваются, поскольку они не зависят от присутствия жильцов. Подать заявление на перерасчет нужно до отъезда или в течение тридцати дней после возвращения.

Знание своих прав и своевременное обращение в управляющие компании позволяет гражданам законно экономить семейный бюджет во время длительных отпусков или командировок.

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