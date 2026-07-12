Трехсотлетний юбилей отметило село Могочино в Томской области

Богатая история и сохранение сибирских традиций делают село уникальным местом на карте. Фото: официальный канал «МАХ» Владимира Мазура

Село Могочино в Молчановском районе Томской области отмечает 300-летие со дня основания. За три века поселение на правом берегу Оби прошло путь от селькупских юрт до важного духовного и промышленного центра региона.

История населенного пункта началась в 1726 году с селькупского поселения. Со временем оно прочно вписалось в летопись Томской земли, сохранив особый сибирский уклад и уважение к природе. В середине прошлого века село стало важной опорой для всей области: местный лесозавод поставлял пиломатериалы для строительства, помогая развивать регион. Земля воспитала не одно поколение мужественных людей, вставших на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в селе проживает около трех тысяч человек, которые продолжают традиции предков.

Особую роль в жизни поселения уже четверть века играет Свято-Никольский женский монастырь. Обитель стала не только духовным центром, но и местом, где укрепляются традиционные ценности, семья и единство. Местные жители активно участвуют в культурной и общественной жизни: недавно дизайнер из Могочино представила свои работы на международном конкурсе адаптивной одежды.

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