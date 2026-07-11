Томская область укрепляет научный туризм на форуме «Дикоросы»

Регион привлекает внимание к своей образовательной и исследовательской базе Фото: Пресс-служба администрации Томской области.

Команда Томской области принимает участие в форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы», который проходит в Новосибирске с 9 по 12 июля. В рамках деловой программы департамент лицензирования организовал сессию о научном туризме, где обсуждалось позиционирование области как центра знаний. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Участники рассмотрели подходы к созданию интеллектуальных туров для разных возрастов, а также обсудили межрегиональное сотрудничество и интеграционные маршруты. Регион открыт к совместным проектам и обмену опытом, что позволит познакомить гостей с уникальной научной инфраструктурой, соответствующей задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Участие в форуме дало возможность презентовать наработанный опыт и обсудить перспективы сотрудничества. Томская область продолжает укреплять репутацию центра научно-популярного туризма, привлекая внимание к своей образовательной и исследовательской базе.

Ранее мы писали, что для жителей региона на 37% подорожали поездки к Черному морю.

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