Три участка трассы и освещение ремонтируют в Томской области по нацпроекту

Параллельно на трассе реализуется строительство линии электроосвещения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дорожники продолжают поэтапный ремонт межмуниципальной трассы Александровское – 35 км по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В текущем году к нормативу приводят три участка общей протяженностью более шести километров, а также обустраивают линию электроосвещения. Об этом рассказали 12 июля в профильном департаменте.

Специалисты провели срезку дефектного полотна и приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси. На данных участках предусмотрена замена дорожной одежды, укрепление обочин, планировка откосов и нанесение разметки. В селе Александровское дополнительно отремонтируют два остановочных комплекса.

Параллельно на трассе реализуется строительство линии электроосвещения. Свет появится на протяжении 2,2 километра в границах села.

Комплекс мероприятий позволит повысить безопасность автомобилистов и пешеходов, а также улучшит качество жизни местных жителей.

Всего в 2026 году в регионе планируют привести в нормативное состояние свыше 180 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Также дорожники завершат ремонт мостов через реки Чая и Кия и приступят к двухгодичному капитальному ремонту мостового перехода через реку Кайма.

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