Томские краеведы потребовали не превращать старые дома в бетонные муляжи

Краеведы направили открытое письмо властям с требованием защитить архитектурное наследие Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томские краеведы, историки, экскурсоводы и специалисты в сфере туризма направили открытое письмо мэру, губернатору, председателю городской думы и прокурору региона. Авторы обращения заявляют о риске утраты первоначального смысла программы восстановления исторических зданий из-за попыток смягчить требования к реставрации. Свое послание общественники опубликовали в социальных сетях и популярных городских пабликах.

В письме активисты выражают обеспокоенность давлением, которое оказывается на администрацию города. По их сведениям, отдельные инвесторы добиваются отмены запрета на изменение конструктивного материала при восстановлении объектов деревянного зодчества. Фактически это означает возврат к практике строительства бетонных муляжей, обшитых под дерево, как это ранее произошло со зданием на улице Дзержинского, 8. Кроме того, бизнесмены предлагают разрешить обшивку деревянных домов, которые исторически ее не имели, и добиться возможности сносить сохранившиеся постройки вместо их полноценного ремонта. В качестве тревожных примеров краеведы приводят объекты на улицах Герцена, 15а и 15/1, Красноармейской, 77, Гоголя, 14/6.

Авторы подчеркивают, что именно подлинность и визуальная аутентичность застройки делают Томск привлекательным для туристов, что напрямую влияет на наполнение бюджета и создание рабочих мест. По их мнению, повышать интерес инвесторов нужно не снижением планки профессионального контроля, а своевременной консервацией объектов до передачи их на торги. Опросы показывают, что наибольшим спросом пользуются дома, которые не успели подвергнуться разграблению или сгореть. Сейчас же многие здания в центре города разрушаются и превращаются в притоны.

Для обеспечения прозрачности краеведы предлагают создать при администрации общественный экспертный совет с участием специалистов по сохранению наследия. В его состав активисты рекомендуют включить заведующую кафедрой реставрации ТГАСУ Ларису Романову, инженера-реставратора Евгению Колокольцеву, председателя регионального отделения ВООПИиК Марию Бокову, блогера Олесю Бутолину и представителя объединения гидов Любовь Рыбину. Идея создания такого совета обсуждается уже несколько лет, но до сих пор не реализована.

Муниципальная программа была запущена в 2016 году для привлечения инвесторов к восстановлению заброшенных ценных домов. Механизм предусматривает значительные льготы: после заключения договора аренды стоимость участка сокращается в 1000 раз, после разработки проекта — в 10 раз, а после завершения ремонта арендная плата за само здание составляет 1 рубль в год на протяжении оставшихся 49 лет срока аренды. По словам мэра, с начала 2026 года в аренду уже передано 7 объектов культурного наследия, а всего в программе сейчас участвуют 70 домов.

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